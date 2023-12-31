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TİP'ten intihar girişimi yaşanan AVM'de eylem

TİP, bir yurttaşın "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulunduğu alışveriş merkezinde (AVM) eylem yaptı. TİP'liler, intihar girişiminde bulunan yurttaşın sözlerini pankart haline getirerek kendini yüksekten bıraktığı yere astı.

Güncel
  • 31.12.2023 15:46
  • Giriş: 31.12.2023 15:46
  • Güncelleme: 31.12.2023 15:54
Kaynak: Haber Merkezi
TİP'ten intihar girişimi yaşanan AVM'de eylem

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bir yurttaşın "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulunduğu Maltepe ilçesindeki Piazza AVM'de eylem yaptı. TİP'liler, intihar girişiminde bulunan yurttaşın sözlerini pankart haline getirerek kendini yüksekten bıraktığı yere astı. 

TİP İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bir emekçi kardeşimiz, bir yoksul kardeşimiz burada intihar etti. Katillerini tanıyoruz. Katilleri saray rejimidir, katilleri AKP diktatörlüğüdür. Ülkemizi, gençlerimizi yoksulluğa iten, açlıkla sınayan bu düzenden hesap soracağız. Türkiye İşçi Partisi halkımızı umutsuzluğa kapılmamaya, mücadele etmeye çağıyor" denildi. 

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta borcu olduğunu belirten bir yurttaş, çevredekilerin ikna çabalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" diyerek Maltepe'deki AVM'de kendisini yüksekten aşağı bırakarak intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan yurttaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AVMde intihar girişimi: "Açım, çocuklarım aç"
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