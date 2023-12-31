TİP'ten intihar girişimi yaşanan AVM'de eylem

TİP, bir yurttaşın "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulunduğu alışveriş merkezinde (AVM) eylem yaptı. TİP'liler, intihar girişiminde bulunan yurttaşın sözlerini pankart haline getirerek kendini yüksekten bıraktığı yere astı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bir yurttaşın "Açım, çocuklarım aç, borcum var" diyerek intihar girişiminde bulunduğu Maltepe ilçesindeki Piazza AVM'de eylem yaptı. TİP'liler, intihar girişiminde bulunan yurttaşın sözlerini pankart haline getirerek kendini yüksekten bıraktığı yere astı.

TİP İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bir emekçi kardeşimiz, bir yoksul kardeşimiz burada intihar etti. Katillerini tanıyoruz. Katilleri saray rejimidir, katilleri AKP diktatörlüğüdür. Ülkemizi, gençlerimizi yoksulluğa iten, açlıkla sınayan bu düzenden hesap soracağız. Türkiye İşçi Partisi halkımızı umutsuzluğa kapılmamaya, mücadele etmeye çağıyor" denildi.

Maltepe Piazza AVM'de "Açım ben aç, çocuklarım aç" diyen emekçi Yılmaz Çakır'ın intihar ettiği noktadan seslendik. AKP düzeni, yoksulluk düzenidir!



Yurttaşlarımızı açlıktan, yoksulluktan, Saray Rejimi'nden kurtulmak için mücadeleye çağırıyoruz! pic.twitter.com/gkw6cAuUt9 — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) December 30, 2023

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta borcu olduğunu belirten bir yurttaş, çevredekilerin ikna çabalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" diyerek Maltepe'deki AVM'de kendisini yüksekten aşağı bırakarak intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan yurttaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.