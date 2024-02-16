Tiyatro yasası olmazsa olmaz

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği ‘100 Yıllık Ayna’ isimli çalıştay tamamlandı. Toplantıda, “Tiyatroya ait müstakil bir tiyatro yasasının hâlâ olmaması temel bir sorun. Yasanın hazırlanması elzemdir” denildi.

Eda Köprü YILMAYAN

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlediği çalıştayda tiyatroyu geleceğe taşıyacak soru ve öneriler tartışıldı. Dört gün süren çalışmalarda farklı tiyatro toplulukları ve paydaşlar bir araya geldi. ‘100 Yıllık Ayna’ isimli tiyatro çalıştayı; İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve şehir tiyatrolarında repertuara katkı sağlayan, atölyeler ve söyleşiler düzenleyen Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nden (ÇSM) Emre Koyuncuoğlu öncülüğünde, tiyatro sanatçıları ve teknik ekipten oluşan bir grubun çalışması sonucunda hayata geçirildi.

Çalıştayda; ödenekli tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar, uluslararası alanda ortak prodüksiyonlar, oyun yazarlığı, tiyatro tarihi yazımı, mesleki eğitim, sahnede temsiliyet hakkı gibi konular 32 farklı başlıkta ele alındı. Çalıştayın sonuç bildirgesi düzenlenen toplantıyla açıklandı. Toplantıda Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, “Bu çalıştayla tiyatro sanatına emek veren tüm paydaşlarımızla son 100 yılın muhasebesini yapmak istedik. Amacımız sorunlarımızı, önerilerimizi birlikte konuşmak ama en önemlisi birbirimizi duyup, sorunlarımızın farkına varıp, birbirimizi anlamaktı” dedi. İşsever tiyatroya emek verenlerin bir arada olmasının önemini vurgulayarak sorunların birlikte çözülebileceğinin altını çizdi.

OYUN YAZIM SÜREÇLERİ DESTEKLENMELİ

Çalıştayın Genel Koordinatörü Emre Koyuncuoğlu ise “Tiyatroya ait müstakil bir tiyatro yasasının hâlâ olmaması temel bir sorun. Kişisel ya da bireysel inisiyatiflerle yürütülen, siyasal değişimlere karşı dirençsiz, ekonomik krizlere karşı kırılgan olan tiyatronun yasalarla düzenlenmiş yapısal değişikliklerin oluşması gerekiyor, tiyatro yasasının hazırlanması elzemdir” dedi. Toplantıda şehir ve devlet tiyatrolarında ayrı yasalara tabi olmanın da sonucu olarak meslek tanımı, mesleki yeterlilik, istihdam, ödenek, repertuar politikalarında yaşanan sorunların tartışıldığını aktaran Koyuncuoğlu, finansal ve mekânsal sorunların çözümü için de ortak sonuçlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Koyuncuoğlu oyun yazım süreçlerine dikkat çekerek, “Özellikle ödenekli tiyatroların atölyeler düzenleyerek oyun yazım süreçlerini desteklemesi şarttır. Bu süreçte tiyatroyu geliştirecek nitelikli tiyatro eleştirisine duyulan ihtiyaç büyüktür” dedi. Toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan ise “Tiyatro hareketi her zaman bir aydın hareketi olmuştur. Tiyatronun açtığı her kilit diğer sanat dalları için de başat aktördür. Çalıştayın sonuçlarının tüm sanat disiplinlerine öncülük edeceğini düşünüyorum” dedi.

Çalıştayın sonuçları 100. Yıl Bildirisi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Ayrıca sonuçları içeren bir çalıştay kitabı da hazırlanacak.