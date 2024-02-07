Tiyatrokare’den ödüllü oyun: Ağaçlar Ayakta Ölür

Kültür Sanat Servisi

Tiyatrokare'nin ödüllü oyunu ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ bugün saat 20.30'da Mall Of MOİ Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor.

İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor. 11 yıl sonra bu oyunla tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Usta oyuncu Serezli'ye ise Aziz Sarvan eşlik ediyor. Oyunun kadrosundaki diğer oyuncular Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural…