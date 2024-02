Tiyatromuzun gençliği

Nurgül Bayram’ın imzasını taşıyan Gençlik Tiyatrosu belgeseli özel bir galayla izleyici karşısına çıktı. Film 1953 - 1968 yılları arasında faaliyet gösteren Gençlik Tiyatrosu’nun hikayesini anlatıyor.

Emrah KOLUKISA

‘’Millet Geçim derdinde, siz seçim’’… Günümüzde de anlamını hiç yitirmemiş bu slogan Sermet Çağan’ın Türk tiyatrosunda çığır açan ‘Ayak Bacak Fabrikası’ adlı oyununda yer alan bir pankartta yazıyor. Fotoğraf neredeyse 60 yıllık ve oyunu sahneleyenler de İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği’nin kurduğu Gençlik Tiyatrosu. Darülbedayi ve Devlet Tiyatrosu gibi resmi ve ödenekli tiyatroların hegemonyasına karşı bir isyan niteliğindeki bu kıymetli oluşum her nedense bugüne dek hak ettiği ilgiyi görememiş ve yetiştirdiği onca sanatçıya rağmen dişe dokunur bir araştırmaya konu olmamış. Neyse ki Nurgül bayram bu ayıbı sonlandırdı ve 40’ın üzerinde söyleşi eşliğinde Gençlik Tiyatrosu’nun belgeselini hayata geçirdi. Yüzlerce belge ve fotoğrafın da kullanıldığı belgesel CRR’de yapılan bir galayla izleyici karşısına çıktı. Hayli duygusal anlara sahne olan gecenin sunuculuğunu yine tiyatromuzun ünlü isimlerinden Nedim Saban üstlendi.

‘DÜNÜN GENÇLERİNDEN İLHAM ALALIM’

‘’Aslında her şey bir gece Çiçek’te Can Kolukısa ile karşılaşmamla başladı’’ diyen Nurgül Bayram belgeselle ilgili şunları söyledi filmin gösteriminden hemen önce sahneye gelerek yaptığı konuşmasında: ‘’Ülkü Tamer’i yeni kaybetmiştik o günlerde ve Çiçek’te biraz da onu anmak üzere toplanmıştık. Hemen yan masada oturan Can bey bana döndü ve ‘Çok önemli bir mesele var, Gençlik Tiyatrosu… Nurgül bak bizler teker teker gidiyoruz, Gençlik Tiyatrosu’nun hikayesini birisinin anlatması lazım, sen belgeselini çeksen ne güzel olur’ dedi. Ben de olur çekelim Can abi dedim ve işte neredeyse 6 yıl sonra filmi karşınıza getirebildik. Ben bu filmi bugünün gençlerine adamak istiyorum, istiyorum ki onlar bu filmi izlesin ve dünün gençlerinden ilham alsınlar.’’

Filmin yapım sürecinden bu yana kaybettiğimiz sanatçıların anılmasıyla başlayan gecede Gençlik Tiyatrosu’nun yetiştirdiği ustalar da vardı ve başta Zihni Göktay olmak üzere yaklaşık 20 kişilik bir grup sahneye çıkarak toplu fotoğraf verdiler ve anılarını anlattılar. 1950’li yıllarda gencecik tiyatro heveslilerinin kurduğu ve Türkiye’nin Avrupa’ya çıkan ilk tiyatrosu olma özelliğine sahip bu amatör topluluk sadece oyuncular ve yönetmenler yetiştirmekle kalmadı, Türk tiyatrosuna yeni bir yol, toplumcu bir bakış açısı ve devrim niteliğinde bir dönüşüm getirdi. Güngör Dilmen, Turgut Özakman, Necati Cumalı, Sermet Çağan ve Vasıf Öngören gibi çok kıymetli yazarların ilk oyunları hep Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelendi ve bugün adlarını ezbere bildiğimiz sanatçılar tarafından oynandı. Türk tiyatrosunun efsanelerinden ve Gençlik Tiyatrosu’nun ilk yönetmeni Avni Dilligil’in önderliğinde yola çıkan bu unutulmaz topluluktan yetişenler arasında kimler yok ki… Metin Serezli, Nisa Serezli, Cüneyt Türel, Tuncel Kurtiz, Erol Keskin, Can Kolukısa, Halit Akçatepe, Zihni Göktay, Tunca Yönder, Levent Dönmez, Tolga Tiğin, Ali Özgentürk, Aydın Engin, Aden Tolay, İnci Aykut, İzzet Günay, Güneş Uğurlu, Osman Saffet Arolat, Rana Cabbar, Yılmaz Gruda, Şemsi İnkaya… Liste uzayıp gidiyor.

Bir anlamda tiyatromuzun gayri resmi tarihine ışık tutan ve Türk tiyatrosunun en hareketli dönemini başlatarak bu sanata nice ustalar yetiştiren Gençlik Tiyatrosu’nu anlatan bu belgeseli yayın hayatına yeni başlayan dijital platform Hoox üzerinden izleyebilirsiniz.