TKH İBB Adayı İncedere: Rantçılara, yalancılara, sağcılara mahkum değiliz

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ve partinin İBB Adayı Ziya İncedere BirGün’ü ziyaret etti. Ziyaretinde yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunan İncedere, "Adaylığımız kimsenin ranta, talana, yalana, sağcılığa mahkûm olmadığının da bir göstergesi. Patronlarda gökdelenlerde yaşayıp sefa sürerken milyonlarca işçinin, emekçinin sefalet içinde yaşamasını kabul etmiyorum" dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek ve partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ziya İncedere BirGün’ü ziyaret etti.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarından bahseden Tekerek, halkın, meclis muhalefetine mecbur olmadığını, çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini belirtti.

Belediye başkan adaylarının genellikle sermaye çevrelerinden, takım elbiseli, halkın yanında yer almayan figürlerden oluştuğunu belirten Tekerek, İstanbul’da bu anlayışı bozacak bir aday çıkardıklarını ve çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini vurguladı.

TKH İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ziya İncedere de bu anlayış doğrultusunda partisi tarafından aday gösterildiğini belirterek halkın sorun ve talepleri üzerinden aday olduğunu söyledi.

Bir geri dönüşüm işçisi olduğunu belirten İncedere, “Yıllarca sağlık alanında DİSK’e bağlı Dev-Sağlık İş Sendikası’nda taşeron işçi çalıştırmaya karşı mücadele verdim. Sonra bizler, partimizde örgütlendik. 12 yıldan beri partimle beraber mücadele veriyorum. Düzen güçlerinin aksine emeği ile geçinen milyonlar, geleceği çalınan gençler, yaşam hakları elinden alınan kadınlar, yoksulluğa mahkûm edilen işçiler, emekçiler için adaylığımızı ortaya koyduk. AKP’nin bugün yarattığı ülkede 4 kişilik bir ailenin geçinmesi için en az 55 bin lira gelirinin olması gerekiyor. Ancak öyle bir yoksulluk yarattılar ki ülkenin çok büyük bir çoğunluğu bu şartlar altında ezilip duruyor. Öte yandan adaylığımız kimsenin ranta, talana, yalana, sağcılığa mahkûm olmadığının da bir göstergesi. Patronlarda gökdelenlerde yaşayıp sefa sürerken milyonlarca işçinin, emekçinin sefalet içinde yaşamasını kabul etmiyorum. Emekçiler İstanbul’da düzen güçlerine mahkûm değildir” dedi.

Dayanışma çağrısı gerçekleştiren İncedere, “Çağrımız İstanbul’da emeği ile geçinen milyonlaradır. Gelin hep birlikte bu kokuşmuş düzene son verelim. İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen için rantçılara, müteahhitlere, talancılara karşı umudu yükseltelim” ifadelerini kullandı.