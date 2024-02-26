TKP adaylarını tanıttı

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Kadıköy Belediye Başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu, aday tanıtım toplantısını düzenledi.

Maçoğlu, “Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin” dedi. Şu ifadelere yer verdi: “Bu süreçte ulaşım haktır, su haktır dedik, halkımız üretime katılmalıdır dedik, belediyeler ihale yapmadan kendi öz gücüyle adım atabilir dedik. Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız. Kadıköy, bütün ülkeye model olacak, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. Tıpkı Tunceli Belediyesi’nde olduğu gibi, gelir gider tablolarını asacaklarını, halka hesap verme kültürüne sahip çıkacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm başlığına değinen Maçoğlu, “Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz.” dedi.