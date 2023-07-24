TKP: Amasra Maden Katliamı davasında adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek

TKP tarafından Amasra Maden Katliamı'na ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Amasra Maden Katliamı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, TKP'nin madencilerin ve ailelerin yanında olduğu ve hukuki süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleşen Maden Katliamı ile ilgili 7'si tutuklu 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapılıyor.

43 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamanın davasının takipçisi olan TKP'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün 43 madencinin yaşamını kaybettiği Bartın Amasra’daki maden patlaması davasının ikinci duruşması görülüyor. 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen patlamada 43 madenci kardeşimiz yaşamını yitirmiş bir çok işçi de yaralanmıştı. Geçen süre zarfında yaşamını kaybeden madencilerin aileleri açılan davada adaletin yerini bulmasını ve yetkililerin yargılanmasını talep ediyor. Tüm bunlar yaşanırken konuyla alakalı bizzat sorumluluğu olan kişilerin ise serbest bırakılacakları söylentisi kamuoyunda yer alıyor. Yaşanan iş cinayetinin ilk günününden bu yana Bartın Amasra’daki madencilerlerin ve ailelerinin yanında olduğumuzu ve hukuki sürecin yakınen takipçisi olduğumuz tekrar hatırlatıyoruz. Adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek."