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TKP'nin film gösterimine polis engeli: 13 gözaltı

TKP Kocaeli Özgürlük Semt Evi'nin, Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Muhlis Akarsu Parkı'nda saat 20.00'da yapacağı Mert Baykal'ın yönettiği "Pardon" filminin gösterimine polis müdahale etti.

Güncel
  • 10.09.2023 00:00
  • Giriş: 10.09.2023 00:00
  • Güncelleme: 10.09.2023 00:06
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TKP'nin film gösterimine polis engeli: 13 gözaltı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli Özgürlük Semt Evi tarafından gerçekleştirilen film gösterimine polis engel oldu.

Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Muhlis Akarsu Parkı'nda saat 20.00'de yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı "Pardon" filminin gösterimi yapılacaktı.

Birkaç gündür engelleme girişiminde bulunulan etkinliğin öncesinde, etkinlik alanına sayısı 30'a yakın çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Etkinliğin başlamasının ardından çevik kuvvet polislerince alana müdahahele gerçekleştirildi. Müdahale kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya ilişkin "AKP iktidarı yine özgürlükçü! Çayırova’da film izleyenlerin tümünü gözaltına aldılar. Bütün partili arkadaşlarımızı ve dostlarımızı derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.

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