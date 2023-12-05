TL'nin reel değeri kasımda geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda 55,04'e geriledi. Endeks, ekim ayında 56,01 düzeyindeydi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,97 puan azalarak 55,04'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,97 puan azalarak 55,04'e indi.

Endeks, ekimde 56,01 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,09 puan azalışla 89,16'dan 87,07'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,8 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,79 puan azaldı.