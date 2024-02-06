TL'nin reel değeri ocakta yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi. Endeks, Ocak 2024'te TÜFE bazında 1,66 puan artarak 56,95'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2024'te TÜFE bazında 1,66 puan artarak 56,95'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artışla 56,95 oldu. Endeks, Aralık 2023'te 55,29 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,6 puan artışla 85,93'ten 86,53'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocakta 2023'ün aynı ayına göre TÜFE bazında 0,19 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,89 puan azaldı.