TMMOB, Gezi Davası kararları hakkında 3 ilde açıklama yapacak

TMMOB, Yargıtay'ın dün akşam Gezi Parkı davasında yargılanan 8 sanıktan 5'inin cezasını onamasına karşı 3 ilde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında hapis cezası alan 8 sanıktan 5'inin cezasını onamasına karşı 3 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Açıklamalar; İstanbul, İzmir ve Ankara'da saat 18.00'da başlayacak.

Sosyal medye hesabından 'Gezi Davası’nda verilen hukuksuz kararı kabul etmiyoruz!' notuyla paylaşılan mesajda, "Adalet Nöbetlerimizin 522. Gününde, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki nöbet masalarımızda gerçekleştireceğimiz basın açıklamalarına tüm dostlarımızı bekliyoruz" denildi.

Gezi Davası’nda verilen hukuksuz kararı kabul etmiyoruz!



Bugün saat 18:00’de, Adalet Nöbetlerimizin 522. Gününde, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki nöbet masalarımızda gerçekleştireceğimiz basın açıklamalarına tüm dostlarımızı bekliyoruz. #GeziyeÖzgürlük pic.twitter.com/Nj6YtX3Yt0 — #GeziyeÖzgürlük (@GeziyeOzgurluk) September 29, 2023

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise bozuldu.