TMMOB: Uzun vadeli yoksulluğun ilanı

BirGün / ANKARA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) hazırladığı raporda, iktidarın 12’inci Kalkınma Planı ile yoksulluğun uzun vadeli olacağını ilan ettiği belirtildi.

TMMOB’un raporunda, Türkiye’de planlı kalkınma yaklaşımının Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) rafa kaldırılıp, yerine 24 Ocak 1980 Kararlarının uygulanmasından itibaren bitmiş bir hikâye olduğu belirtildi. Planın "IMF gözetiminde bir ekonomi envanteri" olarak nitelendirildiği raporda, "Ülkenin ihtiyacı olan bu anlayıştan kurtulmak ve gerçek bir kalkınma plancılığına geçiştir" denildi. Raporda şu tespitlere yer verildi: "Kalkınma konusu; ülke-toplum çıkarları, merkezi/ulusal ölçekli plan/planlama ve kesintisiz bir sanayileşme; tarımda gıda egemenliğinin sağlanması; gelir-bölüşüm ilişkilerinin düzenlenmesi; tam istihdam ve çevre faktörleriyle bir bütünlük içinde tanımlanmalıdır. Emek ve halk eksenli bir planlama, teknolojik gelişmelerin gıda, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım, gelir, bölüşüm politikaları ve çevresel yaşanabilirlik ile birlikte tanımlanmasını kapsamalıdır. Ülkenin toplumsal gereksinimlerini, kamucu yaklaşım içinde ele alan, sanayileşme, kalkınma, tam istihdam ve toplumsal refah bütünlüğü, başka bir Türkiye gerekliliği açısından elzemdir. Neoliberal, rantçı, yolsuzluk ve kuralsızlaşmaların sıradanlaştığı, gelir dağılımının giderek daha da bozulduğu, ülkemizde, mevcut durumdan çıkış için emperyalizmden bağımsız siyasi bir iradeyle, yeniden planlama, sanayileşme, kalkınma hamlesi için halkçı kamucu toplumcu bir yaklaşım ve bu temellerdeki bir kalkınma planlamasına ivedi ihtiyaç vardır."