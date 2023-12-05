İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 47 bin lirayı aştı!

İstanbul Planlama Ajansı araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti kasım ayında ayında bir önceki aya göre yüzde 3,35 artarak 47 bin 493 liraya ulaştı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 78,48 yükseldi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47 bin 493 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1537 lira arttı.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 72,10 oranında arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında yaşandığı görüldü.