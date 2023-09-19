TMMOB’un kampanyası başlıyor

Haber Merkezi

Ülkenin mühendislik alt yapısı ve üretim yeteneğinin aşındırıldığını vurgulayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) "Boşuna mı okuduk?" başlığıyla bir kampanya başlattı. Mühendis, mimar ve şehir plancıları kampanyayı bugün sokaklalara inerek başlatacak.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Günü’nde TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu saat 18.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda sokağa çıkacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Kampanyanın duyuru metninde, "Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılına yaklaşıyoruz. Sorunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının bilinciyle,Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. Bir dönemin en itibarlı, gözde mesleklerinin Cumhuriyetin 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarını görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı haklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz" ifadelerini kullanıldı.