TMO'daki patlamada hasar gören silolardaki buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO'ya ait siloların patlamada hasar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli'de 1 işçinin hayatını kaybettiği TMO silosundaki patlamanın ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada, 1 işçi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Patlamada 60 silodan 13'ü de zarar gördü.

TMO Kocaeli Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limandaki depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, patlamada 15 bin ton ürünün etkilendiğini açıklamıştı.