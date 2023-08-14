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TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Güncel
  • 14.08.2023 10:20
  • Giriş: 14.08.2023 10:20
  • Güncelleme: 14.08.2023 10:26
Kaynak: İHA
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TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan işçilerden Elif Dayıoğlu, hayatını kaybetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kocaeli TMO silosundaki patlama: 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti
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