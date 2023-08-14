TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan işçilerden Elif Dayıoğlu, hayatını kaybetti.
Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.
4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.