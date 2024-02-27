TMSF, Markantalya AVM'deki satışın detaylarını açıkladı

TMSF, Markantalya AVM'deki bazı gayrimenkul ve araçların satışına ilişkin detayları açıkladı. TMSF, 3 büro, 4 otomobil ile 84 parça demirbaşın satışı için toplam 72 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 20 Mart'ta ihale düzenleyecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Markantalya AVM'de Kadıahmetoğulları Asfalt AŞ'ye ait 3 büro, 4 otomobil ve bir kısım demirbaşı satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl büyük kısmı kredi/ipotek alacağına mahsuben olmak üzere Müflis Asya Katılım Bankası'na ihale edilen Markantalya AVM satışından sonra, bu defa Kadıahmetoğulları Asfalt AŞ'ye ait ofis katlarında yer alan 3 gayrimenkul ve 4 araç ile bir kısım demirbaşı satışa koydu.

Markantalya AVM'de halihazırda teknik alan olarak kullanılan 1430 metrekarelik bir bürodan başka 280 metrekarelik iki büro daha bulunuyor.

72 MİLYON 500 BİN LİRALIK SATIŞ

TMSF, bu bürolarla 2 Mercedes ve 2 Citroen marka olmak üzere 4 otomobil ve 84 parça demirbaş için toplam 72 milyon 500 bin lira muhammen bedelle 20 Mart'ta satış ihalesi düzenleyecek.

TMSF'nin geçen seneki ihalesine sadece Müflis Asya Katılım Bankası AŞ tarafından teklif verilmiş ve Markantalya AVM ile Isparta Meydan AVM'deki 209 adet bağımsız bölüm toplam 3 milyar 950 milyon liraya, aynı zamanda en büyük alacaklısı olan Müflis Asya Katılım Bankası'na satılmıştı.

Müflis Asya Katılım Bankası, inşaat aşamalarında kullandırdığı ağırlıklı döviz cinsi kredilerle Kadıahmetoğulları grubunun toplam 6 milyar 100 milyon liralık borcunun içerisindeki 4 milyar 600 milyon liralık pay ile en büyük alacaklısı durumunda bulunuyordu.

Müflis Asya Katılım Bankası, iki AVM'nin mülkiyetini devralarak takipteki en büyük alacağından ciddi bir tahsilat yapmıştı.