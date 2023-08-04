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Togg fabrikası şantiyesinde işçiler grevde: "2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz"

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) üyesi işçiler TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemine başladı.

Çalışma Yaşamı
  • 04.08.2023 07:31
  • Giriş: 04.08.2023 07:31
  • Güncelleme: 04.08.2023 07:34
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Togg fabrikası şantiyesinde işçiler grevde: "2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) fabrika şantiyesinde çalışan yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesindeki işçiler, maaşlarının 2 aydır ödenmediğini söyleyerek şantiyede greve başladı. 

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“GASP EDİLEN HAKLARIMIZ İÇİN GREVDEYİZ!

TOGG fabrika şantiyesinde yüklenici  Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde calışan üyelerimizin ücretleri iki aydır verilmiyor. Bugünden itibaren gasp edilen haklarımız verilene kadar iş bırakma eylemimiz sürdüreceğiz. Bu düzene mahkum değiliz!

İnşaat işçisi köle değildir." 

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