Eski bakan Varank ile gazeteci Altaylı arasında ‘sponsor’ tartışması: "Edepli ol"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı'nın TOGG aracını beğendiğine dair sözleri için "Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış" dedi. Varank'a yanıt veren Altaylı ise, "Bak Mustafa efendi. Sponsorla çalışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin" ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve gazeteci Fatih Altaylı, Twitter üzerinden tartıştı.

Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınladığı videoda, TOGG araçlarını beğendiğini söyledi.

Altaylı, "Piyasaya çıkar ve erişilebilir bir hale gelirse alırım. Bu sabah çok sevdiğim bir mühendis abimle konuştum. Geçen gün TOGG kullanmış, bayılmış. Gerçekten içi çok güzel bir araba. Son derece güzel bir araba. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche'da yok. Çok şık yapmışlar. İçi son derece geniş, son derece ferah, camları kocaman, konforlu. Ve o fiyata bence gayet güzel bir araba" dedi.

Altaylı'nın videosunu paylaşan eski bakan Mustafa Varank, "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış…" ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımına yanıt veren Altaylı ise "Bak Mustafa efendi. Sponsorla çalışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol. Yoksa TOGG kötü araba da ben o arabaya iyi diyerek sponsor mu arıyor oluyorum" diye yazdı.