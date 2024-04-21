Tokat'taki depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığında artış

Tokat'ta en büyüğü 5.6 olmak üzere art arda yaşanan depremlerin akabinde 2 bin yıllık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı" dedi.

Tokat geçtiğimiz günlerde merkez üssü Sulusaray olan 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlçede yaşanan 4.0, 4.4 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte son olarak bugün 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Halk tarafından korku ve endişe yaratan depremlerin ardından kentte 2 bin yıllık tarihe sahip Sulusaray kaplıca suyunun sıcaklığı arttı. Normalde 50 derece olan suyun sıcaklığı 54 dereceye çıkarken debisinde de artış yaşandı.

“DAHA ÖNCE BU KADAR ARTIŞ OLMADI”

Kaplıca suyunun sıcaklığının artmasıyla ilgili konuşan Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi.

Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim insanları tarafından söyleniyor" ifadelerini kullandı.