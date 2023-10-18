TOKİ, 42 ilde 462 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 42 ilde 462 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ildeki 462 arsayı 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabileceği belirtildi.

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 462 arsa açık artırmayla satılacak.

Ayrıca Antalya Demre'de de bir arsa kiralanacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.