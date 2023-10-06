TOKİ, 43 ilde konut satacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ihaleyle konut satışına başlıyor. Buna göre 43 ilde konut, 17 ilde ise iş yeri için 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde ihale açılacak.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, ihaleyle konut satışına başlıyor. 43 ilde 216 konut ve 17 ilde 393 iş yeri için açılacak olan ihale 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, ihaleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. Başka bir deyişle TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek.

Alıcılar konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Konutlar için açık artırma 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe ve Samsun Toybelen’de satışa sunulan iş yerleri için 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. İhaleler saat 10.30'da başlayacak.

43 KENTTE KONUT

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

17 KENTTE İŞ YERİ

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

Müzayedeye çıkan ve muhammen bedeli 599.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli600.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, muhammen bedeli5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 400.000.-(Dörtyüzbin) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor. Müzayede sonucunda ev ya da iş yeri alınamazsa teminatlar iade ediliyor.

***

ÖDEMELER NASIL OLACAK?



Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemi olacak. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalacak. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenecek. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilecek. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmeyecek.