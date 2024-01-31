TOKİ'nin konut projelerinde yaşanan sorunların araştırılması önerisine AKP ve MHP'den ret

CHP’nin, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde yaşanan sorunların araştırılması için verdiği Meclis araştırması açılması önerisi TBMM’de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde yaşanan sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin gündemde öne çekilerek TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi verdi. Ancak önerge, konuşmaların ardından yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin çoğunluğuyla reddedildi. CHP milletvekili Çakırözer, öneri için şu açıklamayı yaptı:

"ORTADA EV YOK, KİRALARINI BİLE ÖDEMEKTE ZORLANARAK 4 YILDIR BEKLİYORLAR"

"Bu saray iktidarı altındaki ülkemiz sadece demokrasiye, hukuk devletimize darbe vurulmuyor. Ekonomide büyük bir kriz, buhran ile karşı karşıyayız. Milyonlar barınma, konut krizi yaşıyor. Büyükşehirlerde de Anadolu'da da astronomik artan kiralar karşısında insanımız çaresiz. Asgari ücretlinin, emeklinin aldığı maaşlar kiralarını ödemeye dahi yetmiyor. İktidar ne yapıyor? Amacı dar gelirli vatandaşımıza sosyal konut yaratmak olan TOKİ bunu bırakmış lüks villalar, gökdelenler yapma peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOKİ'den sorumlu Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz verdiler, dar gelirliye, şehit yakınına, gaziye, dul, yetim, engelli 100 bin vatandaş 1,5 yıl içinde konut sahibi olacaktı. Hani nerede bu evler? Binlerce vatandaş ev yok kiralarını bile ödemekte zorlanarak 4 yıldır bekliyorlar. Şimdi üstüne bir de soygunla karşı karşıyalar. Şehit yakınının, gazinin, dul ve yetimin, engellinin, emeklinin önüne sözleşme koymuşlar, peşinatlar 9 katına çıkmış, sabit ödeme iptal edilmiş. Vade sayısı 240'tan 180'e düşürülmüş. Bir vurgun da KDV'den; o da yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarılmış. Böyle sosyal konut olmaz, bu insanlar bu taksitleri nasıl ödeyecek? Bir çoğu peşinatlarını ödeyemeyecek durumda. Dar gelirli bu ödemeleri nasıl yapacak diye düşünen yok. Sizin yüzünüzden vatandaşın devlete güveni kalmadı. 900 liralık taksidi 10 bin 15 bin lira nasıl çıkardığınızı, çıkın savunun savunabiliyorsanız, savunamazsınız. Madem öyle gelin bu önergemize destek verin."

"HÜKÜMET BU SÖZLERİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ"

Saadet Partisi Grup Başkanı Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da şöyle konuştu:

"2019 yılında söz vermiştiniz, demiştiniz ki 100 bin konut vereceğiz mağdurlara. 2022 yılı geldiği zaman şöyle bir konuşmaya şahit olmuştuk, 500 bin konut yapıyoruz, 250 bin arsa veriyoruz. 2019'la 2022 aynı. 2019'u merak etmiştim hakikaten verildi mi diyerek ama çoğu yerde verilmemiş. TOKİ Başkanlığı'na, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazılar yazdım. TOKİ'nin 2019'daki projesiyle ilgili bugüne kadar mülk sahibi olan vatandaş sayısı kaçtır, başvuru yaptığı halde mülk sahibi olmayan vatandaş sayısı kaçtır, proje kapsamında temeli atılmamış, tamamlanmamış, teslim edilmemiş konut sayısı illere göre ne kadardır? Cevaba bakın; 100 bin konut için müracaat edilmiş 1 milyon 200 bin kişi müracaat etmiş, 97 bin 483 kişi hak sahibi olmuş. Ben ne diyorum sen ne cevap veriyorsun, hangi şehirde hangi ilçede hangisini bitirdin söylesene bana bunları? Niye söyleyemiyorsun. Hükümet bu sözlerin hiçbirini yerine getirmemiş. Tuzlada mağdurlar var, yapmışsınız bu evleri daha teslim etmemişsiniz ama yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 10'a çıkarmışsınız."

"VAATLER KONUT SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN UMUTLARINI YERLE YEKSAN ETMEKTEDİR"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da şunları kaydetti:

"Barınma ve konut hakkı siyasi iktidar tarafından yeterli orandan sağlanamamıştır. En büyük nedenlerinden bir tanesi seçim zamanı yaklaştığı zaman verilen fakat gerçekleştirilemeyen vaatlerdir. Birkaç oy fazla almak uğruna ortaya atılan vaatler konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın umutlarını yerle yeksan etmektedir. Vatandaşlarımız artık ev yada araba almaktan daha çok maaşlarıyla zar zor geçinmenin derdine düşmüş durumdadır. Birçok kişi hayat pahalılığa yenik düşmüştür. Birçok şehrimizde 10 bin TL'ye ev bile kiralanamazken siz bu rakamı belirlerken hangi kriterleri göz önüne aldınız?"