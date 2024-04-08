Tolga Akalın: Kazanırsam Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu arayacağım

İYİ Parti'de genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mehmet Tolga Akalın, genel başkan seçilmesi halinde partiden farklı zamanlarda ayrılan Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu, Durmuş Yılmaz gibi isimleri geri dönmeleri için arayacağını söyledi.

İYİ Parti'de 27 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında hedeflerini anlattı.

Akalın, “Biz bir partimizi Erdoğan’a birlikte kaybettik. Aday olacağımı açıkladığım gün ikinci defa Erdoğan’a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktık” dedi.

ANKA'nın haberine göre Akalın, Meral Akşener’in ‘aday olmayacağım’ açıklamasını “Kendisinden beklenen tarihi bir adım attı. Zaferin 100 tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde o ‘hezimeti’ tek başına göğüsleme cesaret ve basiretini gösterdi” sözleriyle değerlendirdi.

"AKŞENER İLE GÖRÜŞMEDİK"

Adaylık öncesinde Akşener ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin soruya Akalın, “Ben icazet üzerinden siyaset tanzim etmiyorum icazet alarak istikbal oluşturmam. Devlet yönetmeye talip oluyorsanız bunu icazet üzerinden değil, burada icazeti isteyeceğiniz tek makam vardır o da kadim milletimizdir, kadim delegedir. Bu kapsamda bir görüşme yapmadık” yanıtını veren Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun adaylıklarını açıklamasına ilişkin ise şı değerlendirmede bulundu:

"ARZUM MANEVİ LİDER OLMALARIYDI"

“Her iki de çok kıymetli abim benim. Benim kişisel arzum benim siyasal liderliğine talip olduğum siyasal harekette onları da bu hareketin manevi lideri olarak görmekti. Ama her birini en doğal hakları adaylık, başarılar diliyorum. Çok keyifli bir kongre yaşayacağımız ve partimizi büyüterek çıkacağımızı söylüyorum."

Partideki kırılma noktasının sorulması üzerinde de Akalın şöyle konuştu:

“Siyaset matematik bir alan değil ama önemli hadiselerden bir tanesi şu; 2018 Afyon’dan sonra Genel Başkanımız merkezileşmeyi bana göre karakterler üzerinden tanımladı. Bir partinin merkezileşmesi o partinin ana omurga insanları eliyle yapılır. Bizde ana çelik çekirdeği hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Tabanımız da genel başkanımızın her fiilini sorgulamaya başladı. Bu çelik çekirdeğinizi doğru tanzim ederseniz kimi getirseniz getirin o politik taban der ki bu siyasidir. Bu çelik çekirdeğiniz doğru değilse her türlü tasarrufunuz soru işareti altında oluşur.

Oluşan güvensizlik iklimi zamanla tüm doğruları kaldırır ve kakofoni hakim olur. Kakofoni dedikoduyu dedikodu da bazı çözülmeleri getirir, biz bunu yaşadık. Biz Ümit Özdağ’ı, Yavuz Ağıralioğlu’nu, Durmuş Yılmaz’ı muhafaza edebilmeliydik, çok insan var. Biz mutlaka Bilge Hoca’yı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememektir. Ben her birini kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım bu büyük zeminli yürüyüşün inşası için."