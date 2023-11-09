Tolga Şardan'dan mesaj: "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat"

Sansür yasası kapsamında tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yazısını haftaya cuma yayınlayacağını belirtirken "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat" dedi.

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Kısa bir ayrılık sonrası yeniden aranızdayım" diyen Şardan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederken devam eden adli süreç nedeniyle ilk yazısını haftaya cuma günü yayınlayacağını söyledi.

Hiç kimseye karşı yüz kızartıcı bir hareketi olmadığını belirten gazeteci Şardan, "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı. İçim ve vicdanım çok rahat" dedi.

Tüm “iyi ve güzel” insanlara…



Kısa bir ayrılık sonrası yeniden aranızdayım. Bu süre içinde ailemin yanında olanlara, arayıp soranlara, selam gönderenlere, yanımda destek olanlara, süreci birlikte yürüttüğümüz avukatlarıma, tüm T24 ailesine, üstadlarıma, tüm meslektaşlarıma,… — Tolga Şardan (@sardan_tolga) November 9, 2023