Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Tolga Şardan'dan mesaj: "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat"

Sansür yasası kapsamında tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yazısını haftaya cuma yayınlayacağını belirtirken "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat" dedi.

Güncel
  • 09.11.2023 11:29
  • Giriş: 09.11.2023 11:29
  • Güncelleme: 09.11.2023 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Tolga Şardan'dan mesaj: "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı, vicdanım çok rahat"

“MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklandıktan sonra tahliye edilen gazeteci Tolga Şardan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

"Kısa bir ayrılık sonrası yeniden aranızdayım" diyen Şardan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür ederken devam eden adli süreç nedeniyle ilk yazısını haftaya cuma günü yayınlayacağını söyledi.

Hiç kimseye karşı yüz kızartıcı bir hareketi olmadığını belirten gazeteci Şardan, "Başımı öne eğecek hiçbir işim olmadı. İçim ve vicdanım çok rahat" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye edilmişti.

Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi
AYM üyelerine suç duyurusunda bulunan Yargıtay, FETÖden ihraç edilen savcıya atıf yapmış
BirGün'e Abone Ol

 

 

 