Tolga Şardan, Yerlikaya'nın İBB adaylığı ihtimalini yazdı: Kafası karışık

Gazeteci Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İBB başkanlığına aday gösterilmesi ihtimaliyle ilgili "Göreve geldiğinden bu yana suç örgütleriyle mücadeleyi üst noktaya taşıyan Yerlikaya'nın bugünlerde kafası karışık" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'teki köşesinde İBB başkan adaylığı için ismi öne çıkan Ali Yerlikaya'nın çevresinden edindiği bilgileri yazdı. Şardan, Yerlikaya'nın bakanlık görevine devam etmek istediğini ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde 'emirin demiri keseceğini' ifade etti.

AKP'nin İstanbul'daki temayül yoklamasında öne çıkan ismin Ali Yerlikaya olduğunu belirten Şardan, Yerlikaya'nın pek çok toplantısını ileri tarihlere ertelediğini yazdı.

Yerlikaya'nın hafta sonu İstanbul'da temaslarına devam ettiğini aktaran Şardan, Yerlikaya'nın kısa süre önce TBMM'de önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ardından MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter'i ziyaret ettiğini yazdı.

Şardan ayrıca Yerlikaya'nın adaylığını eski bakan Süleyman Soylu'nun da desteklediğini, Yerlikaya'nın adaylık için istifa etmesi halinde İçişleri Bakanı'nın büyük ihtimalle Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu olacağını ifade etti.