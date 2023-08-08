Toplu sözleşme görüşmelerinde son durum

Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. Hafta boyunca süren komisyon çalışmalarında genele ve hizmet kollarına ilişkin maddelerin ön müzakeresi yapıldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren, 2024 ve 2025 yılındaki zamlarını ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. Yarın başlayacak ve Memur-Sen'in tekliflerinin görüşüleceği müzakere süreci, 12 Ağustos’ta sona erecek.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde ilk aşamanın tamamlandığı ve 11 hizmet kolunun tekliflerinin görüşülerek tasnif edildiği aktarıldı.

Komisyon çalışmalarının bazıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı ve Memur-Sen’in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdiği belirtiildi.

Tekliflerin müzakere edileceği süreç yarın başlayacak ve 12 Ağustos’ta sona erecek. 14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos’ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.

TOPLANTI TAKVİMİ

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı’nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.