Toprak altındaki 9 işçiden vazgeçildi

İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan siyanürlü liç yığını altında kalan 9 işçiye 14 gündür ulaşılamadı. Aileler, arama çalışmalarına dair kendileriyle net bilgi paylaşılmadığını belirterek “Süreç uzayabilir” dedi.

Oğulcan AYDIN

Kanada merkezli Anagold Madencilik’in Erzincan İliç’teki altın madeninin liç yığınında 13 Şubat’ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan dokuz işçiden iki haftadır haber alınamıyor. Yeni bir çökme riski nedeniyle bir hafta önce durdurulan arama çalışmalarına dair yetkililer kamuoyuna net bir bilgi de vermedi. Arama faaliyetlerine ilişkin sürecin şeffaf olmaması tepkiye neden olurken, ailelerin endişeli bekleyişi de sürüyor.

SÜREÇ UZAYABİLİR

Göçük altında kalan kamyon şoförü 33 yaşındaki Uğur Yıldız’ın kuzeni Doğukan Yıldız, BirGün’e yaptığı açıklamada, maden sahası içerisinde arama faaliyetlerine ara verildiğini, maden sahasında bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi. Doğukan Yıldız "İkinci bir heyelan riskine karşı önlemler sürüyor. Bizler madenin aşağı bölgesinde bekliyoruz. Ancak kayıplarımızın ne zaman bulunacağını, sürecin uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Tekrar sahaya çıkacağımız zaman bize haber verileceği söylendi" diye konuştu.

Ekoloji örgütleri ise dün ülkenin pek çok kentinde facianın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu Ekokırım Çalışma Grubu üyesi İlksen Dinçer Baş “Öngörüldüğü, uyarıldığı, ölçümlendiği, verileri sunulduğu halde, sonucu bilinerek yapılan bu kasıtlı fiiler, ihmal edildi denilerek geçiştirilemez veya örtbas edilemez" diye konuştu. Adana Ekoloji Örgütü ise “Uyarılarımızı dikkate almadılar. İktidar İliç’i unutturmak istiyor. Adil ve şeffaf bir yargı süreci istiyoruz. Bizler doğanın ve insanın hakkını korumak için buradayız” ifadelerine yer verdi.