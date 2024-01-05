Torpilin önünü mülakat açıyor

Adalet Bakan Yardımcısı’nın torpil mesajları mülakat sistemini tekrar akıllara getirdi. AKP’nin kaldırma sözü verdiği mülakatlar sınavlarda mağduriyet yaratmaya devam ediyor ve kamuda torpilin önünü açıyor.

Haber Merkezi

AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan torpil istemesi tekrar mülakatlardaki usulsüzlükleri gündeme getirdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde ‘kaldırılacak’ diye söz verdiği fakat bu konuda hiçbir adım atmadığı mülakatlar yurttaşları mağdur etmeye devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) son verisine göre en çok şikayet edilen alan ise ‘kamu istihdam rejimi’ oldu. Diğer bir deyişle mülakat sistemi en çok şikayet edilen konu oldu.

KDK 14 Mayıs seçimlerinden sonra mülakat şikayetlerine ilişkin 12 karar verdi. Bu kararlardan 4 tanesi özellikle dikkat çekti. Buna göre polislikte yükselme, komiser yardımcılığı, POMEM tamamlama yazılı sınavlarından 90, 89, 85 ve 76 puan alan kişiler fiziki yeterlilik testlerinden de yeterli puanları aldı. Ancak 4 kişiye de mülakatta 70’in altında puan verilerek elendi. 4 ayrı başvuruda da KDK aynı kararı verdi. Sınavların tekrar uygulanma taleplerini reddeden KDK tavsiye kararında mülakata ilişkin şunları ifade etti: “Sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan ‘nesnellik’, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verilebilirlik’ ve ‘kararların gerekçeli olması’ ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlarda, sınava giren adayların cevaplarının tutanağa geçirilmesi ve sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından faydalanılması yönünde tavsiyede bulunulmasına…”

KDK’nin geçen yıl yayımladığı 2022 yılı istatistikleri de mülakat mağduriyetlerine ayna tuttu. Mülakat sistemi en çok şikayete konu edilen alan oldu. 2019-2022 döneminde, mülakatta hak gaspına uğradığı iddiasıyla ombudsmana toplam 16 bin 520 şikayet ulaştırıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu istihdam rejiminden şikayet eden başvuruların büyük bölümünde başvurucuyu haklı buldu. Ombudsman kararlarında, “mülakatın objektif ve ölçülebilir kriterlere göre” yapılması gerektiğinin altı çizilirken yargıdan da mülakat sistemi aleyhine çok sayıda karar çıktı. Kurumlar içinde en çok şikâyet ise Adalet Bakanlığı hakkında yapıldı. 3 bin 333 defa şikayet edilen Adalet Bakanlığı toplam şikayetin yüzde 18’ini oluşturdu.

Bunun yanı sıra geçmişte mülakatlar nedeniyle çok sayıda mağduriyet yaşandığı ortaya çıkmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in TBMM gündemine taşıdığı iddialara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 90 ve üzeri puanı alan adaylar mülakatla elenmişti. Adaylar S.T 94, B.Ş. 90, S.H. 94, D.A. 90 almıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında 84 puan alan kişiye, mülakatta 64 puan verilmesi nedeniyle başarısız sayılması üzerine Türk Sağlık Sen tarafından dava açıldı. Davayı görüşen Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TORPİLİ SAVUNDULAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil yazışmalarını skandal ifadelerle savundu.

Milletvekilleri, bakan yardımcıları ve bakanlara çeşitli talepler gelebileceğini söyleyen Tunç, "Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir" şeklinde konuştu.

"Bu torpil mesajları değerlendirildiğinde, mesajlarıyla sizlere ulaşamayan kişilerde bir mağduriyet olmuyor mu?" sorusu üzerine, tek kriterlerinin liyakat olduğunu yineleyen Tunç, şunları ifade etti:

"Bize herkes ulaşabilir, mail atabilir, cep telefonlarına mesaj atabilir. Dolayısıyla bu anlamda tüm bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Kriterlere uymuyorsa o talepler elbette ki devre dışı kalır."

AKP’li Çelebi ise, Şehit R.O.’nun babasının ricası üzerine şehit yakını için hassasiyet gösterilmesini rica ettim diyerek torpili savundu. Ayrıca önerdiği kişinin yazılı sınavdan 89 aldığını bildirdi.