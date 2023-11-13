Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili bilirkişi görevlendirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 1 işçinin öldüğü, 12 işçinin yaralandığı patlamanın nedeninin tespit edilmesi amacıyla bilirkişi görevlendirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda 1 işçinin hayatını kaybetmesine, 12 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi görevlendirildi.

Geçtiğimiz gün İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı.

Yaralılar; İskenderun ve Dörtyol devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 işçi hayatını kaybetmişti.

Patlama sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde patlamanın nedenin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiği öğrenildi.