Tosyalı Holding'e bağlı fabrikadaki patlamada can kaybı 3'e yükseldi

Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda geçen ay meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 3'e yükseldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda geçen ay meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi.

Patlamanın ardından hastaneye kaldırılan ve bir aydan uzun süredir tedavi altında bulunan işçilerden Hüseyin Memili, dün yaşamını yitirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, yaralı işçilerden Ferhat Tanak’ın hayati tehlikesi de devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik fabrikasında 8 Kasım'da meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetmiş 12 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerden Mehmet Cemil Yiğitel, 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, patlamada yaralanan işçilerin üzerine damacana ile su döküldüğü görüntüleri paylaşmıştı. Bu görüntülerin yaygınlaşması üzerine konuyla ilgili haberlere içerikten çıkarma kararı verilmişti.