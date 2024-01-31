Trabzon 3 maçtır üç puana hasret

Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor’un başına bir kez daha Abdullah Avcı geldi. Bordo mavililer Süper Lig’de oynadığı son üç karşılaşmada Galatasaray, Rizespor ve Kasımpaşa’ya üçer puan dağıttı.

Trabzonspor, ligde 130 hafta sonra art arda 3 maçı kaybetti. En son 2020-2021 sezonunun 5. haftasında Başakşehir’e sahasında 2-0, 6. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1, 7. haftasında Kasımpaşa’ya kendi evinde 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da 21. haftada Galatasaray’a sahasında 5-1, 22. haftada Rizespor’a dış sahada 1-0, Kasımpaşa’ya da evinde 3-2 yenildi.

BJELICA DÖNEMİNİN GERİSİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada Nenad Bjelica döneminin de gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak, maç başına 1,42 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, Avcı’dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahada daha iyi bir performans sergileyerek 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2,25 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor’u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor’u 2-1’lik sonuçla mağlup etti.

Kayserispor’a 1-0, Galatasaray’a 5-1 ve Kasımpaşa’ya 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Nenad Bjelica döneminde ise bu sezon iç sahada Antalyaspor’u 1-0, Beşiktaş’ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor’u da 2-1’lik sonuçla geçti.

Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam ile sahasındaki tek yenilgisini Rizespor karşısında 3-2’lik sonuçla aldı.