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Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Trabzon'un Yomra ilçesinde arıza nedeniyle gittikleri iş yerinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 17.08.2023 14:56
  • Giriş: 17.08.2023 14:56
  • Güncelleme: 17.08.2023 15:00
Kaynak: AA
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Trabzon'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Trabzon'da elektrik akımına kapılan iki işçiden biri M.D. hayatını kaybetti. H.Ç.'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil yolundaki bir iş yerine elektrik arızasını gidermek için giden M.D. (48) ile H.Ç. (31), çalışma sırasında akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen H.Ç'nin ise yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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