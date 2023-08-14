Trabzon'da işçiye, işkence ve yağma: Savcılık 'tutuklama' istedi, mahkeme serbest bıraktı

İnşaat işçisi Özal Ürtekin, Trabzon'da çalıştığı inşaatta 7 kişi tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde darp ve işkence edilerek gasp edildi. Savcılığın tutuklama talebine rağmen saldırganlar, sulh ceza hakimliğine geçici olarak atanan infaz hakimi tarafından serbest bırakıldı.

Trabzon’da çalıştığı bir inşaatta 7 kişinin saldırısına uğradıktan sonra gasp edilen Ağrılı inşaat işçisi Özal Ürtekin’e saldıranlar sulh ceza hakimliğince tarafından serbest bırakıldı.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Ağrılı işçi Özal Ürtekin 8 Ağustos günü inşaatta çalışıyordu. Trabzonlu elektrik ustası bir işçi, Ürtekin'in boruya sıva dökmesi nedeniyle küfür ve hakaret etmeye başladı.

UÇURUM BOŞLUĞUNA ATLAYARAK KURTULDU

Tartışma büyüyünce Trabzonlu işçinin akrabaları da bir araya gelerek Ürtekin'in ellerini tellerle bağlayarak kendisine işkence etti. Darp ve işkence devam ederken Ürtekin'in araba anahtarını, cüzdanını ve telefonunu da gasp edildi. Olaydan sonra Ürtekin kendini inşaatın yanındaki uçurum boşluğuna atarak hayatta kalabildi.

“SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ” TEHDİTİ

Yaşananlara tanıklık eden bir işçi, olay yerine jandarmayı çağırdı. Ürtekin ise hastaneye götürüldü. Görgü tanığı işçi jandarmaya verdiği ifadede şunları söyledi:

"İnşaatta işimizi bitirmiştik. Önce Özal (darp ve yağmalanan işçi) su açık mı diye aşağıya indi. Arkasından biz gittik. Gittiğimizde 7-8 kişi Özal'ı yere yatırmış, inşaat teliyle elini bağlamış şekilde tekme tokat sopalarla dövüyorlardı. Bize, 'Karışmayın sizi de öldürürüz' diyerek tehdit ettiler. Biz de kaçtık, 112'yi aradık."

İnşaat mühendisi ise ifadesinde olaya ilişkin şunları söyledi: "Bugün (8 Ağustos) saat 15.00 sıralarında inşaat sahibi beni arayarak komşulardan gürültü nedeniyle şikayet geldiğini söyledi. 20 dakika sonra inşaat sahasına gittim. Gittiğimde Özal Ürtekin'in burnu kanamıştı. Yaralı bir halde hafriyat sahasına sığınmış gibiydi. Özal'ın ağzı ve yüzü kan içerisindeydi, doğrulamıyordu. Sürekli kaburgalarını tutup ağrıdığını söylüyordu. Bir bileği mosmor haldeydi."

İŞKENCE EDENLER SERBEST

İfadelerin ardından işkence, darp ve yağmaya karışanlar savcılığa çıkartıldı. Savcılık, bu kişilerin tutuklanmasını talep ederek hakimliğe sevk etti. Ancak adliyede ceza hakimi olmaması nedeniyle infaz hakimi işkence, darp ve yağma suçuna karışanları serbest bıraktı.

RAPOR: HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Özal Ürtekin'in kaldırıldığı hastanede muayene eden doktorun raporunda ise “Basit tıbbi müdahaleyle giderilemez yaralama. Hayati tehlikesi var” denildi.

“SALIVERİLME KABUL EDİLEMEZ”

Ürtekin'in avukatı Mensur Çil, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Çil, "Sulh ceza hakimi yerine geçen infaz hakiminin serbest bırakma kararı açıkça hukuk garabeti niteliğinde. Hakimin bu kararı hangi amaçla verdiğini anlamış değiliz. Açıkçası bunun hukuki bir izahı da yok. İkili ilişkiler veya birilerini hukuktan kayırmak dışında açıklaması da olamaz. Sulh ceza hakimi hakkında kararın neden ve nasıl verildiğini araştırıyoruz. Bu karara karşı itiraz hakkımızı her türlü kullanacağız” dedi.

Sanıkların suçu işlediğine dair sabit deliller mevcut olduğunu kaydeden avukat Çil, “İşlenen suçlar CMK gereği katalog suçlardandır. Örgütlü bir şekilde ikiden fazla katalog suçu işleyen sanıkların tutuklu yargılanması hukuki zorunluluktur. Müvekkilimiz daha hastaneden çıkmadan ölüm tehlikesi devam ederken, onu bu hale getiren canilerin salıverilmesi kabul edilemez. Hakimin kararı saldırgan şahısları daha da cesaretlendirmiş ve müvekkilimizin ölüm tehditleri ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermiştir. Bu tür vicdanları zedeleyen kişiler kayırılarak verilen kararlar hukuka olan güveni sarsmakta ve insanları kendi başına öç alma durumunda karşı karşıya bırakmakta" diye konuştu.