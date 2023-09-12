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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan Beşiktaş seyircisi kararı

Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların alınmaması yönünde karar aldı.

Spor
  • 12.09.2023 12:07
  • Giriş: 12.09.2023 12:07
  • Güncelleme: 12.09.2023 12:17
Kaynak: AA
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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan Beşiktaş seyircisi kararı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasına konuk takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına, konuk Beşiktaş takımı taraftarlarının alınmayacağı duyuruldu. 

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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