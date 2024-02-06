Trabzonspor 300 hafta sonra bir ilki yaşadı

Spor Servisi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti. En son 2015-2016 sezonunun 5 ile 8. haftaları aralığında üstü üste 4 maç yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş mağlubiyetiyle 300 hafta sonra aynı kötü istatistiği tekrarladı. Söz konusu sezonun 5. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0, deplasmanda Ankaraspor'a 3-1, evinde Konyaspor'a 2-1, dış sahada Mersin İdman Yurdu'na 3-2 mağlup olarak art arda 4 maçı puansız kapayan bordo-mavililer, tarihi kötü dönemlerinden birini bu sezon yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a rakip sahada 1-0, Kasımpaşa'ya evinde 3-2 ve Beşiktaş'a da deplasmanda 2-0 kaybetti. Trabzonspor, ligde 300 hafta aradan sonra art arda oynanan 4 maçı kaybederek puan elde edemedi. Trabzonspor, Beşiktaş yenilgisiyle üçüncülük koltuğunu da rakibine kaptırdı.