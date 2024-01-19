Trabzonspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

İki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."