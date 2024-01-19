Trabzonspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.
İki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."
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