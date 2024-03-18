Trabzonspor'dan açıklama: Kimse Trabzonspor'un şerefli taraftarını meze etmeye kalkmasın

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu: "Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

Spor 18.03.2024 21:18 Giriş: 18.03.2024 21:18

Güncelleme: 18.03.2024 21:20 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA