Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5-1 yendi

Süper Lig 4’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 15’inci dakikada Enis Destan, 28 ve 64’üncü dakikalarda Bardhi, 45+4’üncü dakikada Benkovic ve 82’nci dakikada Göktan Gürpüz kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 85’inci dakikada Winck’ten geldi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

3’üncü dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası sağ çaprazından altıpas içine çevirdiği pasa Erdem Çetinkaya kayarak dokundu ancak top yandan auta çıktı.

15’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın altıpas önüne doğru yaptığı ortaya Enis Destan’ın yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucunda hakem Erkan Özdamar pozisyonda ofsayt olmadığını işaret ederek golü verdi: 0-1.

28’inci dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza yayının gerisinden bekletmeden şutunu çeken Bardhi meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

45+4’üncü dakikada Trabzonspor farkı 3’e yükseltti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Benkovic’in kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 0-3.

İlk yarı Trabzonspor'un 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

55’inci dakikada Fall sol kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Fall'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

64’üncü dakikada Trabzonspor farkı 4’e çıkardı. Teklic’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadan seken topu sol çaprazda önünde bulan Bardhi, ceza sahası dışından çektiği şutla ağları havalandırdı: 0-4.

80’inci dakikada Fall’dan aldığı topla ceza sahası içine kadar giren Gomis’in şutunda top üstten dışarı çıktı.

82’nci dakikada Trabzonspor farkı 5 yaptı. Sol kanattan Fountas’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Göktan Gürpüz ayağının ucuyla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

85’inci dakikada Kasımpaşa farkı 4’e indirdi. Ali Demirel’in ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruş meşin yuvarlak yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Winck, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.

Karşılaşma, Trabzonspor’un 5-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

TRABZONSPOR GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

Süper Lig’de 2023-2024 sezonuna Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, ligde iki maç aranın ardından galip geldi. 2’nci haftada Galatasaray deplasmanında 2-0, 3’üncü haftada da sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, Kasımpaşa’yı deplasmanda 5-1 yenerek ligdeki puanını 6’ya yükseltti.

ENİS DESTAN YİNE GOLÜNÜ ATTI

Bordo-mavili ekibin 21 yaşındaki santrforu Enis Destan, bu sezonki 2’nci golünü kaydetti. Ligin 3’üncü haftasında oyuna sonradan girerek bu sezonki ilk golünü kaydeden Enis Destan, Kasımpaşa karşısında 15’inci dakikada takımını öne geçiren golü attı. Genç golcü, ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı. Enis Destan, 63’üncü dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.

EREN’İN YERİNE LARSEN, LARSEN’İN YERİNE MEHMET CAN

Hırvat hoca, sakatlanan sol bek Eren Elmalı’nın yerine solda Larsen’e görev verdi. Bjelica, ana mevkisi sağ bek olan Larsen’in yerine de Çaykur Rizespor maçında performansıyla dikkat çeken Mehmet Can Aydın’a formayı verdi.

GÖKTAN, 28 SANİYEDE GOL ATTI

Trabzonspor’un yeni transferlerinden Göktan Gürpüz, müsabakanın ikinci yarısında Abdülkadir’in yerine oyuna girdi. Sol kanattaki Fountas’ın asistini ceza sahasında karşılayan genç oyuncu ayağının tozuyla takımının 5’inci golünü attı. Süper Lig’de ilk kez Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkan Gürpüz, maça girdikten 28 saniye sonra sürpriz bir gole imza atarak Süper Lig’deki ilk golünü Kasımpaşa’ya karşı kaydetti.