Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi seyirciyle buluşuyor

Trabzonspor’un 2021-2022 sezonu şampiyonluğu’nun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" filminin basın lansmanı yapıldı.

Trabzonspor’un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgesel film, beyaz perdede seyirciyle buluşuyor. Filmde Trabzonspor’un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.



Yapımcılığını Serdar Şen’in yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor. Güzel, Trabzonspor’un şampiyonluk döneminde #MutluluğaKurşunSıkma sloganıyla gündem olan ve Kristal Elma’da 3 ayrı kategoride birincilik ödülü, Felis ödüllerinde de 2 kategoride Felis ödülüne layık görülen Yayla Çocukları reklam filminin de yönetmenliğini yapmıştı.