Traktörler hükümete karşı tekrar sokakta

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Fransa’nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi. Avignon’da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300’e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

Üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kar elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü. Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak, hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.