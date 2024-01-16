Scholz hükümetini sarstılar

Almanya’daki binlerce çiftçi, hükümetin bütçe kesintilerine karşı başlattıkları traktörlü protesto haftasını Berlin’deki büyük mitingle taçlandırdı. AfD’nin skandal toplantısı sonrası on binler ise aşırı sağı protesto etti.

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Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’da görülmemiş eylemler yaşanıyor. Aynı anda üreticiler eylemde, işçiler grevde, antifaşistler meydanlarda.

Binlerce çiftçi birçok kentte düzenledikleri traktörlü “protesto haftasının” son günündeki başkent Berlin’deki “büyük miting”e buluştu. Berlin’in simge yapılarından Brandenburg Köprüsü çevresinde 3 bin traktör ve 2 bin TIR’la bir araya gelen yaklaşık 10 bin çiftçi ve lojistik emekçisi, üçlü koalisyon hükümetinin tarımsal dizel sübvansiyonunun ve araç vergisi muafiyetinin kaldırmasını protesto etti.

Traktörlerine pankartlar asan çiftçiler hükümet aleyhine sloganlar attı. Hükümetten otoyol ücretlerinin azaltılmasını, köprü ve yolların modernize edilmesini isteyen lojistik emekçileri de protestolarda yer aldı. Anketlere göre Alman halkının yüzde 68’i çiftçilerin protestolarını desteklerken yüzde 30'u bu protestoların çok ileri gittiğini düşünüyor.

Almanya’daki protesto dalgasının bir diğer hedefi ise, ülkede yükselen aşırı sağ oldu.

AŞIRI SAĞA GEÇİT YOK

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) partisinin “göçmenleri kitlesel olarak sınır dışı etme” planlarının yapıldığı gizli toplantısının ortaya çıkmasının ardından başta başkent Berlin ve toplantının gerçekleştiği Postdam şehirleri olmak üzere on binler, aşırı sağa karşı yürüdü.

Berlin’deki gösterilere 25 bin kişi katılırken yapılan konuşmalarda insanların eşitliğine vurgu yapıldı. Göstericiler, ellerinde “AfD'yi parlamentodan uzaklaştırın”, “Uyanma ve demokrasiyi koruma zamanı” ve “AfD alternatif değildir” yazılı dövizler taşıdı. Kendi seçim bölgeleri olan Postdam’daki gösteriye Başbakan Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katıldı.

Berlin’de işçi sınıfının liderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasına yapılan sert polis saldırısına ise büyük tepki yağdı.