Trakya'da ayçiçeğinde verim düştü: Yağ fiyatlarında artış gerçekleşecek mi?

Trakya'da Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde ayçiçek üretiminde verimin düşmesi bekleniyor. Verim kaybı nedeniyle ayçiçek yağının fiyatının yükselmesi bekleniyor. Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ise yüzde yüze yakın verim kaybının bulunduğu yerlerin olduğuna dikkat çekerek "Bu yıl ürünlerin yağ oranları çok düşük çıkacak" dedi.

Ayçiçeği üretimi konusunda önde gelen şehirler arasında yer alan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki verim kaybının yüzde 50’yi aşması, sulama yapılmayan tarım alanlarında ise verimin yüzde 70 düşmesi sebebiyle yağ fiyatlarında artış bekleniyor.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erken ekim yapılan yerlerde verimin geçen yıla yakın olduğuna dikkat çekti.

"Kış dönemi çok kurak geçti" diyen Arabacı, yağmurun yağmadığı yerlerde verim kaybının olacağını söyledi.

Arabacı, şunları söyledi:

"İlkbahar güzeldi ama kışın iyi yağış alsaydık çok daha iyi verim alırdık. Önemli olan taban suyunun iyi olması. Onun için de kar yağışı veya etkili kış yağışları gerekiyor. Geçen yılın altında bir verim ortalaması olur bölgemizde. Edirne merkezde erken ekim yapılan alanlarda genel ortalama önceki yıllara yakın. Bölgenin yüzde 50’si erken ekim yaptı. Geç ekim yapanlarda verim kaybı yaşanacak. Bir de yeni tohum çeşidini tercih eden üreticilerin daha çok kaybı yaşandığını duyuyoruz. Aynı firmanın başka tohumları da yaygın olarak bölgede ekiliyor. Herhalde yeni çeşitler bölgemize iyi adaptasyon sağlayamadı. Bunun nedeni olağanüstü kış kuraklığı da olabilir.”

VERİM KAYBINDA ARTIŞ

Tekirdağ Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgenin kış aylarında yağış almadığına değindi. Topuz, "Ayçiçeğinde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında verim kaybımız var. Bölgede verim ortalaması dönüme 180 ile 250 kilo arasındaydı ama bu yıl 30 kilo ile 70 arasında. Bu tabloyla çiftçi seneye ayçiçek ekimi yapamaz. Çünkü, elimize geçecek para yok. Bu yılın mahsulü için ilaç, tohum gübre alındı ve elimizde para kalmadığı gibi borçlar da ödenmedi. Verimden dolayı hüsrana uğradık. Seneye tarlaları ekmeyiz. Devletimizden bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü çiftimiz çok perişan ve mağdur durumda” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERDE YAĞ ORANI DÜŞÜK OLACAK"

Kırklareli'ne bağlı Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan ekim döneminden itibaren böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kalacaklarının belli olduğunu belirterek, “Kış kuraklığı yaşandı. Buradaki en büyük sorunlardan biri de çiftçilerin büyük kısmının 145 kodlu ABD menşeili firmanın yeni tanıttığı tohumu ekmesi. Bu tohum kuraklığa uyum gösteremedi, iklim şartlarına uymadı. Kuraklık nedeniyle zaten verimde ciddi bir kayıp varken, bu tohumun ekildiği yerlerde verim daha da düşük. Geçen yıl ki hasada göre bu yıl yüzde 100’e yakın verim kaybı yaşanan yerler var. Bu kayıp yağ oranlarına da yansıyacak ve bu yıl ürünlerin yağ oranları çok düşük çıkacak” dedi.