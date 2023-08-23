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Transfer yapılmamasına sinirlenen taraftarlar, havaalanındaki turisti tezahüratla karşıladı

Takımlarının yaz döneminde transfer yapmamasına tepki gösteren Malaga taraftarları, havaalanında rastgele buldukları bir turiste karşılama yaptı.

Spor
  • 23.08.2023 11:43
  • Giriş: 23.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 23.08.2023 12:05
Kaynak: Haber Merkezi
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Transfer yapılmamasına sinirlenen taraftarlar, havaalanındaki turisti tezahüratla karşıladı

İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın taraftarları, görülmemiş bir protestoya imza attı. Kulüp yönetiminin transfer yapmamasına tepki gösteren taraftarlar, havaalanında rastgele bir turistin yanına giderek karşılama yaptı.

Havaalanında toplanan bir grup taraftar, yönetimi protesto eden afişleri kameralara gösterdikten sonra koşarak uzakdoğulu bir turistin yanına gitti.

Turisti tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, önceden hazırladıkları formayı imzalatıp kulüp atkısı taktılar.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.  

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