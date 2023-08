Transfer yapılmamasına sinirlenen taraftarlar, havaalanındaki turisti tezahüratla karşıladı

İspanya 2. Lig'de mücadele eden Malaga'nın taraftarları, görülmemiş bir protestoya imza attı. Kulüp yönetiminin transfer yapmamasına tepki gösteren taraftarlar, havaalanında rastgele bir turistin yanına giderek karşılama yaptı.

Havaalanında toplanan bir grup taraftar, yönetimi protesto eden afişleri kameralara gösterdikten sonra koşarak uzakdoğulu bir turistin yanına gitti.

Turisti tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, önceden hazırladıkları formayı imzalatıp kulüp atkısı taktılar.

Malaga fans were so annoyed at the club not making a Summer signing that they picked a random person at the airport to greet as a new player… 😂pic.twitter.com/gRTG1K1X2K