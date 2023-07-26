Transferde yeni dönem: Suudi Arabistan'a giden futbolcular ve ismi geçenler

Suudi Arabistan takımları, astronomik bedeller ile kadrosuna kattıkları yıldız futbolcularla dünya futbolunun dengesini sarsmış durumda. Cristiano Ronaldo’nun transferiyle başlayan çılgınlık çok sayıda futbolcunun transferiyle devam edecek gibi gözüküyor.

Transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan kulüpleri, maddi olarak önerdikleriyle sadece futbolu bırakma aşamasına gelmiş oyuncuları değil, kariyerinin ortalarındaki pek çok futbolcuyu da cezbediyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, ilk büyük transferi geçtiğimiz sezonun devre arasında yaptı ve dünya tarihinin en büyük futbolcularından Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna kattı.

Al Nassr daha sonra Anderson Talisca, Alex Telles, Seko Fofana ve Brozovic gibi yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Al Nassr’ın Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Sadio Mane ile de ilgilendiği yazılıyor.

Bayern president Hainer confirms: “Yes, Bayern is informed about Sadio Mane agent in talks with Al Nassr” 🚨🔴🇸🇦



“That's good style. But as far as I know, these are the first talks. We'll have to wait and see what happens”. pic.twitter.com/0pvkAE113L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

Transferleriyle dikkat çeken bir başka ekip ise Al Hilal. Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus yönetiminde sezona hazırlanan ekip şu ana kadar uzun zamandır Avrupa’daki devlerin transfer listesinde yer alan Sergei Milinkovic-Savic, Ruben Neves ve Koulibaly ile anlaştı.

Al Hilal’in Kylian Mbappe’ye de astronomik bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Sözleşmesini uzatmak istemediği için PSG yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Mbappe’nin bonservisi için Al Hilal’in PSG’ye 300 milyon euro, Mbappe’ye ise bir sezon için 700 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtiliyor. Al Hilal’in sezon sonu Mbappe’nin bedelsiz olarak Real Madrid’e katılmasını da sorun etmeyeceği ifade ediliyor.

Al Ittihad ise transfer sezonuna Karim Benzema’yı kadrosuna katarak damga vurdu. Dünyanın en iyi santforlarından Benzema’yı yıllık 200 milyon euro ile kadrosuna katan A İttihad, daha sonra N’golo Kante ve Jota ile de anlaşma sağladı.

Transferle adını duyuran bir başka kulüp ise Al Ahli. Al Ahli, şu ana kadar Eduard Mendy ve Roberto Firmino’yu kadrosuna katarken Allan Saint-Maximin ile de anlaşmaya yakın olduğu kaydediliyor.

Transfer olan futbolcuların yanı sıra birkaç sene öncesine kadar Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Fabinho, Paul Pogba, Bernardo Silva, Hakim Ziyech ve Jordan Henderson gibi isimlerin de Suudi Arabistan yolunu tutabileceği ifade ediliyor.