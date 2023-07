Transferde yeni dönem: Suudi Arabistan'a giden futbolcular ve ismi geçenler

Transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan kulüpleri, maddi olarak önerdikleriyle sadece futbolu bırakma aşamasına gelmiş oyuncuları değil, kariyerinin ortalarındaki pek çok futbolcuyu da cezbediyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, ilk büyük transferi geçtiğimiz sezonun devre arasında yaptı ve dünya tarihinin en büyük futbolcularından Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna kattı.

Al Nassr daha sonra Anderson Talisca, Alex Telles, Seko Fofana ve Brozovic gibi yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Al Nassr’ın Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Sadio Mane ile de ilgilendiği yazılıyor.

Bayern president Hainer confirms: “Yes, Bayern is informed about Sadio Mane agent in talks with Al Nassr” 🚨🔴🇸🇦



“That's good style. But as far as I know, these are the first talks. We'll have to wait and see what happens”. pic.twitter.com/0pvkAE113L