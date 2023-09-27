Trendyol işçilerine yaka paça gözaltı

Zeliha ASLAN

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Trendyol depo işçileri, eylemlerinin 30’uncu gününde gözaltına alındı.

PTT-Sen ve DGD Sendikası’na üye işçiler, Trendyol’un Maslak’taki genel merkezi önünde dün eylem yaptı. Burada basın açıklaması yapan işçilere Trendyol tarafından görüşme talebi geldi. Sendikacı ve işçilerden oluşan heyet yönetim ile görüşmek için binaya girdi. Ancak bunun yerine şirketin güvenlik müdürü, işçilerle konuşmak istedi. Güvenlik müdürü ile değil, şirket yönetimiyle görüşmek istediklerini söyleyen PTT-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şen, “Gönderdikleri elçi güvenlik müdürünün konuyla alakası yok. Konunun muhatabı da değil. Biz buradan Trendyol yönetimine bir kere daha seslenmek istiyoruz; buradaki talepler, haklı taleplerdir. Yasalar çiğnenmiştir” dedi.

Sonuna kadar direneceklerini belirten Şen, “Kamuoyunun da işçilerle sosyal medya üzerinden direnmesini talep ediyoruz. Bu bizim haklarımıza çökme girişimidir. Bunun karşısında hep birlikte durarak bunu bertaraf etmemiz gerekiyor” dedi.

“Bu devlet tam olarak kimi koruyor?” diye soran Trendyol işçisi Azat Erdinç ise “Trendyol ‘Bana kimse bir şey diyemez, istediğim işçiyi atabilirim’ diyor. İşçiler de yasalara güvenerek sendikaya üye oldular ve kapı dışarı edildiler. Bu devlet sermayedarları mı koruyor, yoksa işçileri mi? Hepiniz gelin yan yana, bir avuç daha ezin işçileri, bir tabak yemeğe, yoksulluğa mahkûm edin” şeklinde konuştu. Direnişe destek veren Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da patronların İş Kanunu kötüye kullanarak işçileri işten çıkarmasına tepki gösterdi.

SERT MÜDAHALE

Açıklamanın ardından oturma eylemi yapmak isteyen işçilere polis sert müdahalede bulundu. Darbedilen 15 işçi eylemleri ‘yasalara aykırı olduğu’ gerekçesiyle darbedilerek gözaltına alındı.