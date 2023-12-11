Tribünler Seçil Erzan tezahüratı yaptı, Arda Turan tepki gösterdi: Görüşeceğiz sizinle

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Seçil Erzan'la ilgili küfürlü tezahüratlara karşı tribünlere, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" sözleriyle tepki gösterdi.

Eyüpspor'un Şanlıurfaspor'u mağlup ettiği maçta İstanbul ekibinin tribünlerinden bankacı Seçil Erzan'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'da taraftarlar, maçın bir bölümünde "Fatih Terim Fonu" kapsamında Turan dahil birçok futbolcuyu yüksek faiz vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Yaşananlar sonrası taraftarlara seslenen Arda Turan "Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adının geçtiği fon vurgunu davasında tutuklanan dönemin Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yargılama süreci devam ediyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında, 2'si tutuklu 7 sanık yargılanıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

ERZAN'IN 226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.