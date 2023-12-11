Avukatı anlattı: Seçil Erzan paraları ne yaptı, neden kaçmadı?

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Avukat Karaaslan Erzan'ın neden kaçmadığı sorusuna, "Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor" yanıtını verdi.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Seçil Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Erzan’ın bu işe Ali Yörük’ün “Atilla Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir” demesiyle başladığını, bir süre sonra rakamların kontrolden çıktığını anlattı.

Saymaz'ın bugün "Seçil Erzan, annesinin imzasını taklit edip kredi çekmiş" başlığıyla yayımlanan yazısında şu bilgiler yer aldı:

"SEÇİL’İN KİME NE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKACAK"

"• Seçil Erzan, 2011’den beri para toplayıp bu çarkı çeviriyor, doğru mu?

Doğru. Başta çevresi, akrabaları ve arkadaşları için yapıyor. 2021 yılının sonunda Ali ve Atilla Yörük’le tanışıyor. Ali Yörük, Seçil’in eski sevgilisi Nuri Köşkdere’nin iş yerinden ayrılınca tazminat alıyor. Seçil’e diyor ki “Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir.” Böyle başlıyorlar. Seçil, insanlara fazla fazla veriyor ve kazanamıyor. Rakamlar kontrolünden çıkıyor.

• Parayı nerede işletiyor?

Yatırım fonu aldığını söylüyor. Araba alım satımına ve icradaki gayrimenkullere aracılık ediyormuş.

• Batıyor mu?

Yörükler diyor ki “Tefeciler bankacı olduğunu anladı, fazlasını vermezsen ihbar edecekler.” Seçil’in en büyük korkusu bankadan atılmak. Onların ağzını kapatmak için kazanamadığı parayı vermeye başlıyor.

2021’de borsa altüst oluyor. Daha çok para bulmak istiyor, borsada kaldıraçlı işlem yaptığı için. Daha çok faize batıyor.

Süleyman Aslan’la, Ayhan Akman’la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera...…

Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol’u getiriyor. Şenol, Barış Tari’yi getiriyor.

Semih Kaya, “Selçuk abide de para var” diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan’ı. İnan, Semih’e, “Böyle bir fon var mı?” diye soruyor. “Evet, ben kazanıyorum, gir” diyor. Şimdi inkar ediyorlar.

• Erzan’a göre bazıları ana parasını almış ama faiz istiyor. Alacaklılar diyor ki “Paramızı vermedi.” Hangisi doğru?

Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak.

Herkes diyor ya “Paralar nerde?”

Soruyorum:

Semih Kaya’nın Bodrum’dan 4.200.000 Euro’luk ev alabilecek, bir buçuk yıldır o paraya dokunmadan yaşayabilecek geliri var mıymış?

Ayhan Akman, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile fotoğraf çekiyor, kıza atıyor. Madem fon olduğunu düşünüyorsun, niye Aydoğdu’ya sormuyorsun? Seçil için “Makbuz bile vermedi” diyor. Niye Aydoğduya şikayet etmiyorsun?

• Mağdur gibi anlattınız ama Erzan, para toplamak için özel bir gayret gösteriyor. Nerede paralar?

Sizden alıp bir öncekine veriyor.

• Elden dolaştırıyor.

Çünkü hepsini elden alıyor. Bakın, İnci ve Bülent Çeviker’in ses kaydı var. Seçil, anaparayı vermeyi teklif ediyor. Onlar kabul etmeyip 3.000.000 dolar almak için bir ay bekliyor. Şubatta Seçil’in parayı ödeyemiyeceğini anlıyorlar. Neden ihbar etmiyorsunuz? İhbar etseler Emre Belözoğlu ve İsmail İbrahim Çağlar’dan para almayacaktı.

• Erzan’da ne kadar para kaldı?

İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki “Bir yere gömmüştür.” Gömmüşse büyük hayalkırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil.

• Ödemiş mi?

Taksitler devam ederken tutuklanıyor. Annesi bir kuruş emekli maaşı alamıyor tutuklandığından beri.

• Neden böyle bir şey yapmış ki?

O kadar sıkışık ki. Kendisinin de 170.000 TL’lik kredi ve kredi kartı borcu var.

Evde 67.000 TL çıktı ya...…

O, annesinin bakıcısının iki aylık maaşı. Parası ödenemediği için kadın gitti. Bayram öncesi annesini benzin istasyonuna bıraktılar. Köydeki yaşlı teyzesiyle konuştuk. Şimdi o bakıyor.

• Ama İsmail İbrahim Çağlar diyor ki “Seçil’in avukatı bizi aradı, 100.000 dolar ödeyebileceklerini söyledi.”

O Varlık Barışı ile yurt dışından getirilen bir paraymış. Yanlışlıkla 100.000 küsür dolar kesinti olmuş. Seçil dedi ki, “O para hesapta kaldı. Kabul ederse öderiz.”

• Öyleyse ücretinizi kim veriyor?

Seçil’in mağduriyetine kalben inandım. Kızın evindeki saatler bile gasp edilmiş tutuklanmadan iki gece önce. Elinde iki bilekliği ve tek taşı vardı. Onları paraya çevirdiler. İki marka çantası vardı, ikinci elde sattılar. Bu şekilde karşılandı.

• Cezaevindeki parası nasıl karşılanıyor?

Haftada 2.000 TL para yiyor. Birkaç ay sonra o da kalmayacak.

• Bozcaada’daki evi ipotek altında değil mi?

Evet, kıymet takdiri yapıldı, 12.000.000 TL. İtiraz ettim, keşif parası istediler. Harcı da yatıramadım. Allahtan başka alacaklılar rakama itiraz ettiler, onlara birşey kalmayacak diye.

• Kaç alacaklı var?

Senet verdiği 10 kişi var.

• Ne kadar malı var?

Bir tek adaki ev var, babadan kalan.

• Akıl alır gibi değil.

Daha para gelmeden insanlar kuyruğa giriyormuş. Bu paraları zaten hep yanında birileri varken dağıtmış.

• Sizce Denizbank neden fark etmiyor?

Denetim zaafiyeti içinde olduğunu düşünüyorum. Seçil, hiçbir şeyi gizleyerek yapmamış. Yeri gelmiş, bankanın ortasında para alıp vermiş.

• İntihar etmeyi düşündüğü doğru mu?

Evet, fare zehiri almış. İçmiş ama kusmuş. Diyor ki “Ölmeyi bile becermedim.”

• Neden kaçmadı?

Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor. Belözoğlu’ndan, Çağlar’dan ve Çeviker Ailesi’nden aldığı para 10.000.000 dolar. O parayla isteseydi kaçardı. Çorlu’ya annesiyle vedalaşmaya gidiyor.

• Cezaevinde durumu nedir?

Çok kötü. Çok ağlıyor. Sadece şunu söylüyor. “Ben suçluyum, ben yalancıyım ama...”

Bence nitelikli yalanlar değildi İsmail Bey. Bu belgelerle bu kadar parayı siz bankacıya verir misiniz? “Daha fazla faiz verdiğini duyduk, verdik” demiyorlar da diyorlar ki “Seçil bizi kandırdı.”

Seçil yalancı, diyecek lafım yok. Seçil’in yüzüne söyledim. Ama 4.000.000 dolar alabilecek nitelikli bir yalan söylemiyor. Bir tek Belözoğlu masum. Niye? Çünkü Volkan Bahçekapılı’nın getirdiği evrakı beğenmiyor. Ertesi gün bankaya damlıyor. Asiye Öztürk’ten çift imza alan tek ve ilk insan. Diğerlerinin hepsi Seçil’in paraları ödeyemeyeceği duyulunca evrak peşine düşüyor.

Ntelikli bir yalan söylemesine gerek olmadan insanlar kulaktan kulağa reklamla paralarını teslim etmiş. Siz verir misiniz? Ben 1.000 dolar vermem o bloknotlara.

• Ama vermişler.

Niye vermişler? Seçil’in çok faiz verdiğini bildikleri için.

• Seçil Erzan’a mı veriyorlar, bankaya mı?

Bence ‘Seço’ları ile Seçil Erzan iç içe geçmiş. Sadece Seço’ya vermemişler, sadece banka müdürüne de. Artık bir marka haline gelmiş. Kendi başına bir banka olmuş.

Herkes diyor ki “Seçil’in Çorlu’dan Florya’ya transfer olacak altyapısı yoktu.” Florya’dan Levent’e gelecek altyapısı da yoktu. Nasıl geldi? Yükselen ivmeli bir çalışan, herkesle ilişkisi iyi olan bir Seço; ikisi biraraya geldiğinde ikna etmesine gerek yok ki.

• Şu an ne düşünüyor?

“Suçluyum ama ben de battım” diyor. Mal varlığı gitti. Siz hiç duydunuz mı birinden, “Üç katı fazla aldık, bize para kazandırdı” dediğini?

• Yeni alacaklı çıkıyor mu?

Çorlu’da yeni bir soruşturma başlatılmış. “Alabilir miyiz” diye şikayet hakkını kullanan var. “10 sene önce para vermiştik, alamadık” diyen de. 10 senedir aklın neredeydi?

TERİM'İN HESAPLARI SEÇİL'İN KONTROLÜNDEYDİ



• Fatih Terim’den para aldı mı, almadı mı?

Terim’le 11-12 senelik hukuku var. Bütün bankacılık işlemlerini Seçil yapmış. Krediler kullandırılmış, fonlar kapatılmış. Maaşlar ödenmiş. Bir sürü para transferleri var. Hoca yatırım fonu almış. Gecelik repolar yapmış.

Seçil, “Hocaya zarar vermedim, artıdaydı, kayıp yaşatmadım” diyor.

• Duruşmada Terim’den 300.000 dolar aldığını ve kat be kat geri verdiğini söylüyor.

Yurt dışında ev satılmış. “O parayı değerlendirdim ve 300.000 doların fazlasını hocaya verdim” diyor.

• Fonda işletmek üzere para almamış, öyle mi?

Hayır. Hocanın bütün hesapları kendi yönetimindeymiş.

• Terim’in avukatı Tufan Karataş, hesabında 3.500.000 dolar eksilme olduğunu ve parayı Erzan’ın tırtıkladığını söylüyor.

Terim şikayetçi olmuş, biz bilmiyoruz. Ancak şikayetçi olduğu konuyla alakalı savcılık ifade almadı. İfadeye çağrılırsak şunu söyleyeceğiz: “Terim’in hesaplarından bir örnek verin, inceleyelim. Varsa eksiğimiz kabul ederiz.” Seçil, “Hocanın gelirleri resmiydi” diyor.

• Sizce bu fonu nasıl oldu da Fatih Terim’in çevresine yaydı?

Kimseye ‘Fatih Terim Fonu’ ya da ‘Hakan Ateş Fonu’ dediğini düşünmüyorum. Bence “Terim de Ateş de buradan para kazanıyor” dedi.

• O da Terim’in referansını kullanarak para topluyor.

Seçil’in Terim referansıyla iş yapmasına gerek yok. Zaten her dakika Fatih hocayla, karısıyla, Nur Erkasap’la beraber.