TRT, eleştirileceğini duyar duymaz Özgür Özel’in yayınını kesti, kaydı sildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Haber’in yayına geçtiğini öğrendikten sonra kanal hakkında açıklama yapmaya başladı. Ancak TRT, daha Özel konuya girmeden yayını kesti.

Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel, TRT’nin yayına girdiği haberini alınca, bu kurumun partisi ve diğer muhalefet partilerine ayırdığı zaman dikkat çekmeye başladı.

Ancak TRT, Özgür Özel daha bu açıklamaya başlamadan yayını kesti. TRT Haber’in X’te paylaştığı videoya göre kanal, Özel’in konuşmasını 3 dakika 25 saniye yayınladı. TRT Haber, ardından da paylaşımı X hesabından kaldırdı.

Özel, devamında TRT’yi şöyle eleştirmeye devam etti.

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum."