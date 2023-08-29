TRT emeklilerinden 'kesinti' tepkisi: Sadaka değil, kendi paramızı istiyoruz

TRT emeklileri, ek gösterge adı altında yapılan kesintilere tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’de yaşayan emekliler bırakın gezmeyi evlerinden çıkamaz hale getirilmiştir” denildi. Konak'ta bulunan SGK binası önünde basın açıklaması yapan TRT emeklileri, "Sadaka değil kendi paramızı istiyoruz" dövizleri taşıdı.

BİRGÜN EGE

TRT'den emekli yurttaşlar, devlet tarafından emekli maaşlarından ek gösterge adı altında yapılan maaşlarından bin 500 TL ila 3 bin TL arası yapılan kesintiye tepki gösterdi. Konak Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) binası önünde basın açıklaması yapan TRT emeklileri, 'TRT emeklisi yalnız değildir, sadaka değil kendi paramızı istiyoruz, haksız kesintiye kasalar dolmaz, ek gösterge maaşlarımızı eksiltti' yazılarının yer aldığı dövizleri taşıdı.

Basın açıklaması yapan TRT emeklisi Emire Özkoç, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı bir genelge ile 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayınca, ek gösterge ile TRT’den emekli olanların maaşlarında bin beş yüz lira ile üç bin lira arasında düşüşler yaşandı. ‘SGK bunu nasıl becerdi’ derseniz, Cumhurbaşkanının bütün memur ve emeklilerine verileceğini söylediği ek göstergeyi verdi. Ama uyanık ya, üç ay sonra bir defada hatta fazlasıyla geri aldı. Tüm bunları yaparken bizlere bir açıklamayı bile çok gördü. Arkadaşlar, bu olanlar SGK’nın ne kadar sallapati çalıştığının bir ispatıdır” dedi.

Yaşadıkları sıkıntıyı mahkemeye taşıdıklarını dile getiren Özkoç, “Mahkemelere verdiğimiz dilekçelerde; emekli maaşımızdan kesilen bu paraların çalıştığımız dönemde yapılan kesintilerin karşılığı olduğunu, rızamız olmaksızın bizden gasp edildiğini, dolayısıyla bizim olan bir paranın zorbalıkla bizden geri alınmaya çalışıldığını belirttik. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu mahkemeye verdiği savunmasında ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali, utanmadan bu kesintilerin kanuni ve yasal olduğunu belirtmiştir” diye konuştu.

"HAKLI MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Özkoç şunları dile getirdi:

“Mevcut iktidarın emeklilere karşı tutumu ve hukuku yok sayan uygulamaları, yüzde yüz haklı olduğumuz bu davada bile, bizleri, ‘Acaba kaybeder miyiz’ endişesine sürüklemektedir. İktidarları boyunca sürekli gerileyen emekli maaşları, emeklileri açlık sınırının da altına itmiş, gelişmiş ülkelerin emeklileri refah içinde yaşayıp dünyayı gezerken, Türkiye’de yaşayan emekliler bırakın gezmeyi evlerinden çıkamaz hale getirilmiştir. Çalıştığımız dönemde kurumumuzun düzeyli yayıncılık yapması için çırpınan ve halkın TRT’yi sevmesinde pay sahibi olan TRT emeklileri olarak bu muameleyi hak etmediğimizi üzüntüyle bildiriyor ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi buradan haykırıyoruz. Bu bağlamda emekli aylıklarımızdan kanunsuz kesinti yapan Sosyal Güvenlik kurumunu da huzurlarınızda basına ve kamuoyuna şikâyet ediyoruz. Temennimiz, mahkemelerden hukuk devleti normlarına uygun kazanılmış haklarımızı koruyan adil kararların çıkmasıdır.”